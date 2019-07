Mariborski policisti oškodovance predrznega tatu pozivajo k pomoči

Mariborski policisti so v sredo odvzeli prostost 39-letnemu Mariborčanu, ki ga utemeljeno sumijo storitve več kaznivih dejanj velikih tatvin, storjenih na posebno predrzen način. Te je izvrševal na širšem območju Maribora in širše okolice. Vse, ki menijo, da so med oškodovanci osumljenca, pozivajo, naj se oglasijo na Policijski postaji Maribor II.