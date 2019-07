S plastično pištolo skušal oropati kiosk

Zamaskirani neznanec je v petek okoli 18. ure v Mariboru pristopil do kioska in v zaposleno, ki je takrat ravno zaključevala službo, nameril pištolo in zahteval denar. Zaposlena je pištolo prepoznala kot plastično in denarja ni izročila. Neznanec je zahtevo še enkrat ponovil, nato pa odšel neznano kam, so danes sporočili iz policije.