Jutri bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo sončno in vroče. V ponedeljek lahko v gorskem svetu še nastane kakšna vročinska nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad Severnim morjem je ciklonsko območje, nad južno polovico Evrope pa šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka nad naše kraje s šibkim zahodnikom topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo v Alpah nastajale posamezne nevihte. Jutri bodo v Alpah pogoste nevihte, drugod bo večinoma sončno in vroče.

Biovreme: V soboto dopoldne vreme ne bo povzročalo opaznih težav, popoldne pa bodo manjše težave možne pri bolj občutljivih.