Edu Muriću, Martinu Kramplju, Mirku Mulaliću in Saši Zagorcu, ki so se Cedeviti Olimpiji pridružila v tem poletju, se bo pridružil še en košarkar s slovenskim potnim listom. Dres ljubljanskih zmajev bo po šestih letih znova oblekel Jaka Blažič, ki je minulo sezono igral za Barcelono. 29-letni Blažič je z ljubljanskim klubom podpisal dveletno pogodbo.

»Občutki ob vrnitvi so dobri. Vesel sem, da se po šestih sezonah vračam v Ljubljano. Upam pa, da bodo občutki ob koncu sezone še boljši. Pogodbo je lahko podpisati, a še bolj pomembno je na igrišču pokazati pravo stvar,« je po vrnitvi v domovino dejal Blažič.

Svojo poklicno športno pot je začel leta 2007 v dresu kranjskega Triglava, po dveh letih igranja za gorenjsko moštvo pa se je prvič podal v Ljubljano in leta 2009 oblekel dres Slovana. Tudi na Kodeljevem se je zadržal dve leti, nato pa leta 2011 prestopil v takratno Union Olimpijo.

Nosilec igre ljubljanskega kluba je Blažič postal v sezoni 2012/13, ko je v evroligi v povprečju dosegal 12,4 točke, 4,0 skoke in 1,9 podaje na tekmo, z dobrimi igrami pa je ujel številne poglede košarkarskih strokovnjakov na področju širše regije in se pred začetkom sezone 2013/14 preselil v Crveno zvezdo, s katero je leta 2015 tudi postal prvak lige Aba in osvojil naslov srbskega državnega prvaka. V Beogradu se je zadržal dve sezoni, sledila pa je selitev v Baskonio. Sezono 2017/18 je začel pri Andorri, pred začetkom tekmovalne sezone 2018/19 pa je prestopil v vrste španskega velikana Barcelone.