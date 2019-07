Iranska revolucionarna garda je na zahtevo pristojnih pomorskih oblasti med plovbo skozi Hormuško ožino zasegla tanker Stena Impero, češ da ta ni spoštoval mednarodnih pomorskih pravil.

Lastniki tankerja, švedsko podjetje Stena Bulk, trdijo, da je ladja "v celoti spoštovala vsa pravila" navigacije in mednarodne plovbe. Iranski vojaki so se ji približali v mednarodnih vodah, navaja britanski BBC.

Po navedbah britanskega zunanjega ministra Jeremyja Hunta so tanker obkrožili štiri plovila in helikopter, ki so jo pospremili v iranske vode. Poročil o morebitnih ranjenih med 23 člani posadke, ki imajo indijsko, rusko, latvijsko in filipinsko državljanstvo, ni.

Oboroženi vojaki so se vkrcali tudi na tanker MV Mesdar, ki je v lasti britanskega podjetja Norbulk Shipping, a pluje pod liberijsko zastavo. Ladja je kasneje lahko nadaljevala svojo plovbo. Norbulk Shipping je sporočil, da z ladjo ponovno komunicirajo in da je posadka "na varnem in dobrega počutja".