Alžirci so tekmo izvrstno začeli in povedli že v drugi minuti, ko je Baghdad Bounedjah streljal z roba kazenskega prostora, žoga je zadela še enega izmed igralcev ter presenetila Alfreda Gomisa. Kot se je izkazalo, je bil to njihov edini strel na gol na tekmi, medtem ko so tekmeci poskušali enajstkrat in imeli žogo precej več v posesti.

V 38. minuti so Senegalci, ki so igrali brez prvega vratarja Edouarda Mendyja in stebra obrambe Kalidouja Koulibalyja, zahtevali enajstmetrovko, ko je v kazenskem prostoru padel M'Baye Niang, a se sodniki niso odločili za najstrožjo kazen. Isti igralec je v isti minuti zapravil priložnost za Senegal, ko je z roba kazenskega prostora žogo poslal malce čez prečko.

V 62. minuti so sodniki po pregledu z VAR preklicali odločitev o najstrožji kazni v korist Senegala, štiri minute pozneje je Niang žogo spet poslal čez gol, v 69. minuti pa je Youssouf Sabaly prišel do strela, izkazal pa se je Rais M'Bolhi. To je bila tudi zadnja prava priložnost na tekmi.

Tretje mesto je v sredo osvojila Nigerija, ki je v malem finalu premagala Tunizijo z 1:0 (1:0). Prav nigerijski reprezentant Odion Ighalo je bil s petimi goli najboljši strelec prvenstva.

Po številu afriških naslovov je rekorder še vedno Egipt s sedmimi naslovi, drugi je Kamerun s petimi lovorikami.