Šlo bo torej za priljubljeno športno-terensko izvedenko tega avtomobila, ki bo z dolžino 4,395 metra za 8,5 centimetra daljši od običajnega ceeda (in denimo za 9 centimetrov krajši od športno-terenskega sportagea), njegov prtljažnik pa bo imel s 426 osnovnimi litri od ceeda prostornino večjo za 31 litrov. Kar se tehnologije tiče, bo prevzel večino lastnosti drugih različic tega priljubljenega avtomobila, ki jim bo dodal nekatere le njemu specifične, ker ne bo šlo za klasičnega SUV, pa naj bi bil sposoben tudi bolj dinamične vožnje, čeprav se bo lahko vseeno pohvalil z višjim položajem sedenja in od običajne različice za do 42 milimetrov (odvisno od velikosti pnevmatik) višjo oddaljenostjo od tal. Kia xceed bo jeseni sprva na voljo s tremi turbobencinskimi (z močmi 120, 140 in 204 konjev oziroma 88, 103 in 150 kW) ter dvema dizelskima motorjema (115 in 136 KM oziroma 85 in 100 kW), prihodnje leto pa se obeta tudi prihod priključnega hibrida.