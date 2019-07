Predsednik kosovske vlade Ramush Haradinaj je včeraj presenetljivo nepreklicno odstopil, potem ko ga je tožilstvo sodišča za vojne zločine na Kosovu poklicalo na zaslišanje kot osumljenca. Napovedal je, da bo pred tožilce stopil prihodnji teden.

Ne gre za haaško sodišče za vojne zločine na tleh nekdanje Jugoslavije (ICTY), ki je Haradinaju pred leti sodilo in ga dvakrat oprostilo vseh obtožb, ampak za posebno sodišče, ki je bilo leta 2015 ustanovljeno zgolj za sojenje domnevnih zločinov Osvobodilne vojske Kosova (OVK) konec 90. let. Sodišče deluje po kosovskih zakonih, ima pa mednarodne sodnike in tožilce, sedež je v Haagu, predvsem zaradi lažje zaščite prič.

»Razlog za to odločitev je klic, ki sem ga dobil od posebnega tožilstva kot osumljenec. Nisem obtožen, ampak poklican na zaslišanje,« je dejal Haradinaj ob koncu včerajšnje seje vlade. Dodal je, da je njegov odstop nepreklicen. Haradinaj je tudi leta 2005 odstopil kot premier, potem ko ga je ICTY obtožil zločinov nad nealbanskimi civilisti v času, ko je bil poveljnik OVK. »Oblast in vlade se menjajo, živimo v demokraciji, čast premierja in države je treba obvarovati in nikoli ne bom pokleknil,« je dejal.