Med množico veleposlanikov, ki se jim to poletje izteče mandat, je tudi vodja slovenskega stalnega predstavništva pri Natu v Bruslju Jelko Kacin. Kot so nam potrdili na zunanjem ministrstvu (MZZ), se bo Kacin po vrnitvi iz tujine zaposlil v kabinetu zunanjega ministra Mira Cerarja, in sicer kot njegov svetovalec za varnostna vprašanja. Ob tem na MZZ poudarjajo, da so varnostne zadeve opredeljene kot ena od prioritet slovenskega predsedovanja svetu EU. V krogih blizu Cerarja je mogoče tudi slišati, da je Kacin dober poznavalec Evropske unije, Nata, varnostnih politik, in da bo torej za zunanjega ministra dragocen svetovalec.

Kacin je bil dva mandata evropski poslanec, na volitvah leta 2014 pa se mu ni uspelo ponovno uvrstiti v evropski parlament. Leto dni pozneje, torej v času Cerarjeve vlade, je bil imenovan za veleposlanika Slovenije pri zvezi Nato v Bruslju. Tedaj so mediji namigovali, da naj bi Cerar na tak način Kacinu vrnil uslugo za uspešno lobiranje v Bruslju za imenovanje Violete Bulc na mesto evropske komisarke.

Kacinovo ime se je omenjalo tudi ob izbiranju veleposlanikov, ki bodo v tujino odšli letos poleti. Po navedbah v diplomatskih krogih naj bi ga zanimalo vodenje veleposlaništva v Zagrebu. Vendar pa je vlada na to mesto imenovala dolgoletnega kariernega diplomata Vojislava Šuca. Prav tako so mediji v preteklih dneh Kacina uvrstili na seznam tistih, ki naj bi jih privlačilo mesto evropskega komisarja. Njegovo ime je zakrožilo po tem, ko je premier Marjan Šarec sporočil, da je eden od resorjev, ki v novi evropski komisiji zanima Slovenijo, resor za širitev. A kot je znano, je vlada v četrtek za komisarskega kandidata potrdila slovenskega stalnega predstavnika pri Evropski uniji v Bruslju Janeza Lenarčiča. me