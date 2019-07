Münchenski radijski orkester in Zbor Bavarskega radia: Večer virtuozno izbrušenega sodelovanja

Tradicija opernih koncertov na Ljubljana Festivalu je z gostovanjem orkestrskega in zborovskega korpusa iz Münchna dobila poseben odtenek – v mislih imam ansambelsko poustvarjeni večer odlomkov brez solopevske osrediščenosti oziroma dozdevnega zvezdniškega blišča. Vitalistični pridih pravkaršnjega dogodka je v programskem zaporedju festivala deloval še z dodatnim učinkom, in sicer zaradi koncerta, ki smo ga slišali en teden prej in na katerem naj bi se – domnevam – navduševali nad baritonalnimi ostanki Thomasa Hampsona, intelektualno globokega pevca v globokem glasovnem zatonu (prikrivala naj bi ga partnerska sopranistka v dobri kondiciji).