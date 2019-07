Ameriški analitiki so zmedeni. Nekateri menijo, da gre za predvolilno strategijo utrjevanja podpore pri svoji bazi, brez česar novembra prihodnje leto ne more osvojiti drugega mandata. Tisti najmanj usmiljeni pa ga razen z rasistom zmerjajo z nedoraslim bebcem, ki ne ve, kaj dela. Trump, ki se je do volitev leta 2016 in potem naprej nenehno pritoževal, da gre v Ameriki vse narobe, je v nedeljo demokratskim kongresnicam na Twitterju zabrusil, naj gredo domov v svoje države, čeprav so vse štiri, na katere je letela ost, ameriške državljanke in le Ilhan Omar iz Minnesote ni bila rojena v ZDA.

Demokratska večina v predstavniškem domu kongresa je potrdila resolucijo z obsodbo rasističnih izjav. Nobena od njih ni "bela". Omarjeva je iz Somalije, Newyorčanka Alexandria Ocasio Cortez je po izvoru Portoričanka, Rashida Tlaib je po izvoru Palestinka, Ayanna Pressley iz Massachusettsa pa je pač temnopolta Američanka.

Trump se od svojih tvitov ni oddaljil in je vztrajal, da so številnim všeč. To se je pokazalo v sredo v Severni Karolini, ko je množica začela vzklikati "Pošlji jih domov!". Trump je vzklike poslušal z dvignjeno glavo. Naslednji dan pa je v Beli hiši na novinarsko vprašanje o tem dejal, da je skušal vzklike ustaviti s tem, da je pospešil svoj govor, in dodal še, da mu vzkliki niso bili všeč. Zdaj so zmedeni tudi njegovi podporniki, ki so bili prepričani, da delajo to, kar si želi. Republikanci so pred dilemo, ali naj podpirajo predsednika, ki se ga bojijo, ker v sporu z njim težko dobijo volitve, ali pa ostanejo zvesti načelom.

Nekaj deset jih je imelo poseben sestanek s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom in ga prosilo, naj Trumpu reče, naj neha s takšnim početjem, ker je šel predaleč. Pence jim je obljubil, da bo povedal naprej. Nekateri so se opogumili in napadajo vzklike množice, čeprav se kritikam predsednika, ki je vzklike izzval, izogibajo. "To nima prostora v naši stranki in v naši državi," je o vzklikih Trumpovih podpornikov izjavil vodja manjšine v predstavniškem domu Kevin McCarthy iz Kalifornije. "Bilo je grdo, narobe in bi poslalo srh po hrbtenici ustanoviteljev naše države," je tvitnil Adam Kinzinger iz Illinoisa.

Obenem pa republikanci vztrajajo, da Trump ni rasist. Številni še vedno ne razumejo, v čem je problem. Nekdanji republikanski senator Rick Santorum iz Pensilvanije je Trumpove izjave označil za ignorantske, spektakel v Severni Karolini pa za ostudnega, vendar branil Trumpa, da ni rasist in ni nič kriv. Republikanski kongresnik iz iste države Charlie Dent mu je dejal, da bo Trumpov rasizem uničil možnosti za ponovno izvolitev številnih republikancev.

Voditelj oddaje je opozoril na dejstvo, da so kritike rasizma posledica dejstva, da nobena od napadenih kongresnic ni bela in ZDA imajo dolgo zgodovino pošiljanja "domov" vseh ljudi, ki niso potomci belih evropskih priseljencev. To se redno dogaja še danes.

"Kaj za vraga govorite? Gre za državljanke, ZDA so njihova domovina. Ne moreš mi reči, naj grem nazaj domov, če kritiziram predsednika. Ne moreš mi tega reči. Zaradi tega sem se najmanj desetkrat stepel na ulici, ko me je nekdo pošiljal domov, ker sem po rodu Portoričan. Ko državljanstvo postane odvisno od politične lojalnosti, je to zelo zelo nevarno," je kolegom na televiziji Fox News, ki so zagovarjali Trumpa, povedal Geraldo Rivera, doslej prav tako Trumpov podpornik. Nekdanji republikanski kongresnik s Floride Joe Scarborough pa je v svoji oddaji televizije MSNBC prizore iz Severne Karoline primerjal s prizori iz nacistične Nemčije. Še posebej se je obregnil ob senatorja iz Južne Karoline Lindseyja Grahama, ki je leta 2016 Trumpa označil za ignoranta in nestrpneža. Graham je izjavil, da Trump Omarjeve ne bi nikoli pošiljal domov, če bi nosila rdečo kapo z njegovim sloganom "Naredimo Ameriko spet veliko" (MAGA).

"Prišli smo v fazo političnega etničnega čiščenja vseh, ki ne podpirajo naše strani. Nikogar ne pobijamo, ampak ni dvoma, da je Trumpov argument ta, da gre za belo nacijo. Kdo so te črne ženske, da nam rečejo, kako naj vodimo državo? Kdo so ti muslimani, ki si to drznejo? V kakšnih državah se dogaja kaj takega. V Kanadi se to ne dogaja, niti v drugih demokracijah. To je v nasprotju z vsemi ameriškimi tradicijami in temu moramo narediti konec," je dejal Scarborough.

Trump je zjutraj na kritike tvitnil, da se je lažnim medijem, ki so izgubili vso kredibilnost in uradno ali ne postali del radikalno leve stranke demokratov, povsem zmešalo. "Pobesneli so zaradi vzklikov v Severni Karolini, ampak so tiho o gnusnih in radikalnih izjavah radikalno levih kongresnic. Patetično. Celo pokrivajo majhno nameščeno skupino, ki je v Minnesoti pričakala Omarjevo umazanih ust," je tvitnil Trump.