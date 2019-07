Nacionalne ocene tveganja vključujejo pregled glavnih groženj in akterjev, ki vplivajo na omrežja 5G, stopnje občutljivosti komponent in funkcij omrežja 5G in drugih sredstev ter različnih vrst šibkih točk. Do 1. oktobra 2019 bo na podlagi posameznih poročil pripravljena vseevropska ocena tveganja, so sporočili iz Bruslja.

Omrežja 5G bodo osnova digitalne infrastrukture prihodnosti, saj bodo povezovala na milijarde objektov in sistemov, tudi v kritičnih sektorjih, kot so energija, promet, bančništvo in zdravstvo.

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King in komisarka za digitalno družbo in gospodarstvo Mariya Gabriel sta danes ocenila, da gre za pomemben korak pri uvajanju 5G. Pri tem bo nujno sodelovanje, da bi zagotovili varnost, pa tudi v celoti izkoristili možnosti, ki jih prinaša 5G.

Z oceno tveganj se kaže zavezanost držav članic, da postavijo visoke standarde tudi pri novi generaciji mobilnega omrežja, sta še dodala.