Večina opozicijskih poslancev je pred glasovanjem odšla iz parlamentarne dvorane. Po njihovem mnenju bi namreč morali namesto rekonstrukcije vlade razpisati predčasne parlamentarne volitve. Med drugim so napovedali interpelacijo še nekaterih ministrov, ki jih niso zajele spremembe v vladi.

Na glasovanju je bilo navzočih 85 od 151 poslancev, od tega jih je 82 podprlo kandidate za ministre.

Prvi je prisegel novi vodja hrvaške diplomacije, 61-letni Grlić Radman, ki na Zrinjevac prihaja z veleposlaniškega položaja v Berlinu. Vodenje zahtevnega veleposlaništva v Nemčiji je prevzel leta 2017, ko je bil na čelu hrvaške diplomacije Davor Ivo Stier. Grlić Radman je peti hrvaški zunanji minister od januarja 2016.

Vodenje kmetijskega ministrstva je prevzela dosedanja državna sekretarka na tem ministrstvu Marija Vučković. Novi minister za delo in pokojninski sistem je dosedanji direktor hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje (Hzmo) Josip Aladrović.

Aladrovićev predhodnik Marko Pavić se bo preselil na čelo ministrstva za regionalni razvoj in sklade EU. Resor demografije, družine, mladih in socialne politike je prevzela poslanka Vesna Bedeković.

Minister za državno premoženje je postal dosedanji vodja urada državne uprave v vukovarsko-sremski županiji Mario Banožić, minister za upravo pa je postal dekan visoke šole v Šibeniku Ivan Malenica.

Plenković se je odločil za spremembe na čelu sedmih od 20 ministrstev, ker so bili bivši ministri Lovro Kuščević, Goran Marić, Tomislav Tolušić in Gabrijela Žalac deležni številnih medijskih obtožb o malverzacijah z nepremičninami in klientelizmu.

Afere so obremenjevale delo vlade in načele podporo HDZ med volivci, zamajale pa so tudi podobo uspešnosti Plenkovića, ki jo je gradil kot šef vlade in HDZ. Poslanec HDZ in bivši zunanji minister Miro Kovač je danes izjavil, da je za zmago HDZ na naslednjih parlamentarnih volitvah, ki bodo predvidoma jeseni 2020, potrebna rekonstrukcija HDZ. Strankarske volitve v HDZ je možno pričakovati nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami.

Večina novih ministrskih obrazov širši hrvaški javnosti ni znana. Nimajo niti političnih izkušenj, kar se je videlo tudi med današnjimi predstavitvami na pristojnih parlamentarnih odborih, ki so potekale od zgodnjih dopoldanskih ur do saborskega glasovanja.