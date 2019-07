V vrtini pri Hrastovljah danes nižje koncentracije mineralnih olj

Agencija RS za okolje (Arso) je po nesreči vlaka pri Hrastovljah tudi danes analizirala vzorce vode na območju. V vrtini P19, kjer so v ponedeljek prvič zaznali mineralno olje, so onesnaženje zabeležili tudi danes, a so bile koncentracije nižje.