V nekem drugem času so bile poleti stojnice osrednje ljubljanske tržnice obložene z makedonskimi lubenicami. Pravzaprav ne stojnice – lubenice so bile zložene v velike kupe kar na tleh, ali pa so jih metali iz malih tovornjačkov. Tam, kjer se je nekoč dogajala balkanska prodaja, danes prodajajo ocvrte ribe in piščance.

Le stojnica ali dve še nadaljujeta tradicijo prodaje lubenic, a to seveda niso več makedonske temnozelene lubenice, ampak prodajajo italijanske. »Basi so, basi,« je ponujal prodajalec. »To je najboljša firma italijanskih lubenic. Naravnost s Sicilije so.« Cenijo jih na 1,99 evra za kilogram, srednje velika lubenica, ki bi jo še lahko stlačili v hladilnik, tako pride okoli šest evrov. So pa malce cenejše dalmatinske lubenice, po 1,50 evra za kilogram. Prodajalci lubenic so tudi iznašli izjemen način pospešitve prodaje. Lubenice narežejo na grižljaje ter jih skupaj z melonami, ribezom, malinami in robidami kot sadno malico v kozarčkih ponujajo turistom. Cena? Od 2,5 evra do štiri evre, odvisno od mešanice in velikosti lončka, pri čemer se kaj lahko zgodi, da vam, ko jih za ceno vprašate v slovenščini, ponudijo poseben popust za domačine.

Na hitro še o drugih cenah. Zadnje marelice so po dva evra za kilogram, briške breskve kalanke od dva do 2,5 evra za kilogram, fige so po sedem evrov za kilogram, prve slive pa po dva evra. Gozdne borovnice so nekoliko cenejše kot pretekli teden, sedem evrov za pol kilograma, lisičke pa stanejo pet evrov za majhen košek.

Še zelenjava: paradižnik je od tri do pet evrov, odvisno od sorte, drugo kakovost, primerno za kuhanje, pa najdete tudi po evro. Kumare in bučke so od evro do 2,5 evra, odvisno od velikosti, paprika babura od dva do tri evre, krompir je evro za kilogram, solata vztraja pri dveh evrih za kilogram. Nekoliko cenejši je stročji fižol – od štiri do pet evrov za kilogram. mah