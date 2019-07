Ljubitelji tradicionalnega kamniškega festivala Kamfest, največjega festivala v regiji, ki bo letos potekal med 9. in 17. avgustom, si lahko na spletni strani www.kamfest.org že ogledajo bogastvo letošnje festivalske ponudbe. Ta zaobjema več kot 60 žanrsko izjemno pestrih dogodkov – od glasbenih dogodkov za širšo množico in bolj izbrane okuse ter gledaliških predstav za otroke in odrasle pa vse do likovnih, multimedijskih dogodkov. Organizatorji, Kulturno društvo Priden možic, pričakujejo, da bodo prireditve privabile več kot 30.000 obiskovalcev. Večina prireditev, z izjemo prireditev v mekinjskem samostanu, bo brezplačnih.

Organizatorji, ki vsako leto poskrbijo za nekaj novosti, te napovedujejo tudi letos. Velika novost bo predvsem velik samostanski oder v mekinjskem samostanu, ki bo gostil velika imena slovenske glasbene scene. »Da mekinjski samostan ni zgolj danajski dar, številni že vemo. V resnici gre za nadvse uporabno prizorišče za najrazličnejše dejavnosti, ki bo s ščepcem globalne koordinacije še izpopolnil lokalno kulturno in turistično ponudbo,« napoveduje vodje programske ekipe Goran Završnik in nadaljuje, da so letos v njem zgradili velik oder in pripeljali sedem imenitnih izvajalcev. »Tako imenitnih, da vas bomo zanje zaprosili za vstopnino,« se opravičuje, a drugače žal ne gre, še pravi. Zato pa bo mogoče za obzidjem starodavnega prizorišča uživati v projektu Sounds of Slovenia, ki slovensko ljudsko izročilo predstavlja v sodobnih in živih priredbah, v njem bo Kamnik zastopal Robi Pikl. Ta oder bo gostil tudi Rudija Bučarja, ki bo v mesto zanesel nekaj primorskega melosa, Severa Gjurin pa bo v večeru kitarsko-vokalne blagozvočnosti prostor napolnila z ekskluzivnim zvočnim pristopom, napovedujejo organizatorji.

Raznolik mestni oder Mestni oder bo letos zrasel sredi mesta in bo žanrsko najbolj raznolik. Odprla ga bo hrvaška etno zasedba Veja, naslednji dan pa bo gostil Manco Berlec. Ponovno bo na festivalu nastopila shoegaze zasedba Haiku Garden. Mobilni oder, ki se je na festivalu pojavil že lani, bo letos krožil po mestu vseh devet festivalskih dni in odkrival ter oživljal urbane prostore, obenem pa povezoval glasbene in uprizoritvene dogodke. Med njimi gotovo izstopa Synspecies, projekt Eliasa Merina in večkrat nagrajenega Kamničana, avdiovizualnega umetnika Tadeja Droljca, menijo organizatorji. Kamnik bo prizorišče še drugega festivalskega dogajanja. Glavni trg bo prizorišče otroškega in kino programa. Ulice in kotički Kamnika pa bodo prostor DDV programa, dogodkov z dodano vrednostjo, park Evropa bo zasijal v formi Parka mladih – kotička, ki ga pripravlja Mladinski svet Kamnik. Festival bo tudi ponudil močen improvizacijski program v okviru ImproKamFesta z mednarodno zasedbo in izjemen likovni program, ki ga pripravlja Medobčinski muzej Kamnik. Za zaključek pa pripravljajo poseben kamfestovski standup.