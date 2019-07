Od nekdaj mi je bil všeč, z majhnimi merilniki, lučmi, odbijači. Iskal sem ga tri leta, nato pa ga vendarle našel in se lotil obnove.

Res je, moral si biti kar velik gospod. Še vedno hranim originalni račun, iz katerega je razvidno, da so morali avto plačati devet mesecev vnaprej, za nameček so morali sami ponj v Sarajevo.

Tudi moj je iz sarajevske tovarne TAS. Dejansko so razlike med nemškim in jugoslovanskim majhne, najlaže ju razločite po prednji znački. Golf je golf, ne glede na to, kje je bil izdelan, zato tudi ne prihaja do bistvenih razlik v nakupni ceni. Nekateri pač bolj stavijo na nemško, spet drugi na jugoslovansko poreklo.

Pred dnevi sva šla z dekletom na sladoled, pa nama je pristopil starejši gospod. Vprašal me je, če je moj golf naprodaj, ker mu je bil zelo všeč, a sem ga moral razočarati, saj seveda ni naprodaj.

Seveda avto nima varnostnih dodatkov, ki jih poznamo danes, toda moj je že mlajši letnik in tako premore varnostne pasove, ki jih ob začetku prodaje niso imeli. Avto ni narejen za visoke hitrosti, vožnja tam okoli 80 km/h mu najbolj ustreza, sicer se muči. Kot zanimiva dela opreme bi izpostavil tudi možnost gretja v mrzlih dneh in pa radio.

Po pravici povedano, točnega zneska niti sam ne poznam, se pa zavedam, da sem vanj vložil preveč. Časovno gledano je obnova trajala dve leti, večino sem na avtu postoril sam skupaj s pomočjo očeta. Seveda brez pomoči kleparja in mehanika ne bi šlo.

Težko rečem. Zame je avto neprecenljiv. Pred nakupom sem si ogledal veliko golfov, a so bili mnogi v slabem stanju, saj jih je načela rja. Moj je imel ob nakupu prevoženih le 60.000 kilometrov, kupil sem ga od prvega lastnika.

Res je, toda nihče se ni pritoževal. Za nameček tudi opreme in barve nisi mogel izbirati, srečen si bil že, da si avto dobil. Moj golf me še ni pustil na cedilu, je pa res, da z njim kakšne daljše poti še nisem opravil, so pa bile znane težave s pregrevanjem. maš