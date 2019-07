Potem ko je v ponedeljek z le petimi oddanimi nizi premagal lanskega zmagovalca turnirja v Umagu, Italijana Marca Cecchinata, je Aljaž Bedene tri dni pozneje iz tekmovanja izločil še njegovega rojaka Jannika Sinnerja. Sedemnajstletnik se v zadnjem letu bliskovito vzpenja po svetovni teniški lestvici, saj je še lani zasedal 770. mesto, danes pa je kar 560 mest višje. A najstnik je proti Bedenetu, ki je prav na dan dvoboja praznoval svoj 30. rojstni dan, korak držal le v izjemno izenačenem prvem nizu, v drugem pa je 87. igralec sveta do ključnega odvzema servisa 13 let mlajšega nasprotnika prišel v šesti igri in nato dvoboj mirno pripeljal do konca za zmago s 7:6 (3) in 6:3. Najboljši slovenski teniški igralec si je za nagrado priigral četrtfinalni obračun proti Srbu Dušanu Lajoviću, s katerim se je pomeril sinoči.

Za največje razočaranje med domačimi navijači je v drugem krogu poskrbel prvi lopar hrvaškega tenisa in glavna zvezda turnirja Borna Ćorić. Drugi nosilec umaškega spektakla je doživel pravi debakl, saj ga je na stadionu Gorana Ivaniševića po treh nizih izločil 125. igralec sveta, Italijan Salvatore Caruso, ki je bil boljši s 6:3, 2:6 in 6:1. Da Ćorić ni imel svojega dne, je postalo jasno že po uvodnem nizu, v katerem je bila njegova realizacija prvega servisa le 35-odstotna, prav tako pa je napravil še 15 neizsiljenih napak. »Na igrišču se nisem počutil dobro, na začetku sem bil prepočasen. Caruso je precej boljši igralec, kot to nakazuje njegova uvrstitev na svetovni teniški lestvici. Bil je preprosto boljši. Pozitivna stvar vsega skupaj je, da sem na turnirju igral bolj ali manj brez poškodb in nisem čutil bolečin. Trudil sem se po najboljših močeh,« je po porazu povedal Borna Ćorić.

Turnir v Umagu, ki praznuje tridesetletnico obstoja, bo letos dobil novega zmagovalca. To je postalo jasno po predanem dvoboju zmagovalca izpred treh let Fabia Fogninija. Italijan, ki je bil v vlogi prvega nosilca, je bil prisiljen dvoboj proti sonarodnjaku Stefanu Travagliu zaradi poškodbe končati že po vsega 37 minutah.

V četrtek in petek se je na igrišču poleg Bedeneta potil tudi Blaž Rola, ki kot tretji nosilec nastopa na ATP challengerju v Amersfoortu na Nizozemskem. Ptujčanu gre na turnirju z nagradnim skladom 46.000 evrov za zdaj izvrstno, saj bo nastopil v polfinalu, potem ko je bil včeraj po uri in 58 minutah boljši od Čeha Zdeneka Kolarja s 7:5 in 6:4.