Za Olimpijo ni nepomembno, kako daleč je Malatya. Daleč. Zelo daleč. Za Domžale pa, kako zahteven tekmec je švedski predstavnik Malmö. Zelo. Preostala slovenska predstavnika sta že vnaprej vedela za tekmeca v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Težko se zdita kot nagrada, pa četudi je že prvi krog prinesel Olimpiji in Domžalam po 240.000 evrov, drugi krog pa dodatnih 260.000 evrov. Uvrstitev v tretji krog bi znova navrgla po še dvajset tisoč evrov več (280.000 evrov).

Ko je Luka Menalo v Rigi zabil gol za napredovanje v drugi krog, je Olimpija lahko spoznala dobro in slabo novico. Dobra je, da bo tako kot za Rigas tudi za Yeni Malatyaspor dvoboj z Olimpijo prva evropska izkušnja. Slaba pa, da je Malatya, kjer bo prva tekma v četrtek ob 19. uri po slovenskem času, od Ljubljane oddaljena 2500 kilometrov. In da nato v nedeljo sledi še derbi v Mariboru.

Malatya v vzhodni Anatoliji, sicer znana po marelicah, ima dva kluba, pri čemer je Yeni Matyaspor precej mlajši: nastal je šele leta 1986, trideset let za Malatyasporom, ki je enajst let igral v turški ligi in prav tako prilezel do Evrope. Yeni Malatyaspor je komaj predlani premierno zaigral v turški super (prvi) ligi, toda že v drugi sezoni osvojil peto mesto, ki ga je pripeljalo v Evropo na njegovem novem stadionu za 25.000 gledalcev. Z vrednostjo 16 milijonov evrov (Olimpija po Transfermarktu kotira pri 10 milijonih evrov) je Yeni Malatyaspor šele enajsti turški klub, vendar je lani vseeno uspešno ciljal na Evropo. Ob koncu aprila so zamenjali trenerja, nato pa poleti pripeljali Sergena Yacina, 46-letnega nekdanjega turškega reprezentanta, za katerega bo obračun z Olimpijo prav tako prva evropska trenerska izkušnja. Turški klub se lahko ponaša s štirimi tujimi reprezentanti, med katerimi izstopa ekvadorski branilec Arturo Mina, sicer pa imajo v napadalnem delu sredine 28-letnega brazilskega kreatorja Guilhermeja.

Milijonarji. Tako je Malmö opisal trener Simon Rožman, potem ko so Domžale izločile Balzan. Ker bo Mariboru za ligo prvakov nasproti stal aktualni švedski prvak AIK, se ponuja neposredna primerjava, kakšno razliko lahko navrže drugačen koledarski sistem prvenstva. Če se je Malmö lansko pomlad še lovil in osvojil drugo mesto, je nato ujel ritem in celo prezimil v evropski ligi pod novim nemškim trenerjem Uwejem Röslerjem, kjer se je dostojno boril s Chelseajem ter nato krenil v domačo sezono 2019 dovolj suvereno, da trenutno najtrofejnejši švedski klub, ki je leta 1979 igral v finalu lige prvakov in kjer je kariero začel Zlatan Ibrahimović, vodi v prvenstvu. Povrhu je v prvem krogu kvalifikacij ekipa, ocenjena na 18 milijonov evrov, sesula severnoirski klub Ballymana s skupnih 11:0.