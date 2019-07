Po Mariboru so evropsko poletje podaljšali tudi nogometaši Olimpije in Domžal, ki so v kvalifikacijah za ligo Evropa napredovali proti slabšima tekmecema. Domžalčani so po dveh zmagah z golom razlike izločili malteškega predstavnika Balzan, Ljubljančani pa so se v Latviji v zadnjem trenutku izvlekli iz godlje, ki so si jo zakuhali že v Stožicah. Za oba kluba je evropskega ogrevanja nepreklicno konec, saj ju že v četrtek čaka zahtevnejša naloga. Ob Kamniški Bistrici bo gostovalo vodilno moštvo švedskega prvenstva Malmö, Olimpija pa se bo v Turčiji pomerila z Malatyasporom. Mura je morala priznati premoč uglednejšemu in kakovostnejšemu Maccabiju iz Hajfe.

Igra slaba, rezultat vrhunski Igra je bila slaba, rezultat pa vrhunski. Olimpija je v Rigi rezervirano lovila zaostanek s prve tekme (2:3) in imela obilo sreče, da je v sodnikovem podaljšku obeh polčasov iz treh poskusov dvakrat zadela. Rigas je bil nevarnejši, a je vratarja Nejca Vidmarja dvakrat rešil okvir gola. Čeprav so Ljubljančani prikazali eno najskromnejših predstav na mednarodnem odru v zadnjih štirih letih, so se premierno veselili napredovanja v drugi krog evropskega tekmovanja. Trener Safet Hadžić je v petem poskusu prvič dobil evropsko tekmo, na kateri je Olimpija obračunala z vso smolo, ki se je v minulih sezonah kar lepila na moštvo. »Do konca smo verjeli v uspeh in dosegli cilj. Povrnil se nam je ves trud, ki smo ga vložili v oba dvoboja z Rigasom. Verjeli smo v svojo kakovost in zasluženo napredovali,« je komentiral Safet Hadžić. Ker se je Olimpija izognila blamaži z izpadom na uvodni evropski oviri, se je moštvo otreslo pritiska, ki ga prinaša vloga favorita. Prihajajoča obračuna s turškim klubom Malatyasporom bosta že razkrila, ali je Olimpija sposobna pripraviti presenečenje in se podati v odprt boj za skupinski del lige Evropa. Potem ko je pokurila bonus sreče, bo za podvig potrebovala odločnejšo igro z veliko zbranosti. Nemara bo ravno sproščenost največji adut Olimpije na poti do uvrstitve v tretji krog.