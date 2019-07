Vrača se Opravljivka

Osem let po koncu serije Opravljivka (Gossip Girl), v kateri smo spremljali življenja premožnih newyorških najstnikov, s katerimi je manipuliral(a) anonimna oseba na spletu, se obeta njeno nadaljevanje. Nova storitev HBO Max bo namreč leta 2020 predvajala novih deset delov serije, ki je med zvezde izstrelila Blake Lively (A Simple Favour, All I see Is You, The Shallows), Leighton Meester (The Last Man on Earth, Any Tom, Dick, or Harry) in Penna Badgleyja (You, The Paper Store, Cymbeline).