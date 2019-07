Zakoncema Smith sta se na jahti pridružila tudi otroka, 18-letna Willow in 21-letni Jaden, ki sta se tako kot starši vrgla v igralske in glasbene vode, družina pa naj bi s svojo jahto že odplula proti Italiji. Verjetno je zgolj vprašanje časa, kdaj se bodo ustavili tudi na Hrvaškem. To seveda ni prvi njihov dopust v teh krajih, saj so bili z jahto lansko leto na italijanski obali, leto poprej pa na grški. Avgusta 2017 je Smith tudi prvič obiskal Hrvaško, ko je nastopil na dogodku MTV Summerblast v Poreču. To je bil eden redkih Smithovih glasbenih nastopov v zadnjih 20 letih, kjer se je na odru pridružil svojemu sodelavcu DJ Jazzy Jeffu.

Te dni 50-letni igralec na Netflixu doživlja manjšo renesanso, saj so na ogled vse sezone njegove serije Novopečeni princ iz Bel Aira, s katero je Smith zaslovel v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Medtem ko se v seriji norčuje iz svojih bogatih sorodnikov, te dni sam živi podobno življenje. Sodeč po objavah na njegovem instagramu je mojster očetovskih šal, njegovi otroci pa ob njegovih poskusih, da bi bil kul na instagramu, bolj ali manj zavijajo z očmi, tako kot se za sodobno mladino spodobi.