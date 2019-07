Zakaj Severina tako malo nastopa?

Poletna glasbena sezona je v polnem teku, še posebej na Hrvaškem, kjer so vedno bolj priljubljeni koncerti na trdnjavah in drugih prizoriščih na prostem. Medtem ko številni hrvaški glasbeniki in glasbenice te dni nabirajo koncertno kilometrino, pa Severina, ki je ena od redkih hrvaških izvajalk, ki ji je uspelo napolniti dve največji hrvaški glasbeni prizorišči, tako zagrebško kot splitsko areno, bolj ali manj počiva.