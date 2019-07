Potem ko so slovenski smučarski skakalci že opravili del bazičnih priprav in se v začetku julija preizkusili na tekmah za celinski pokal v Kranju, jih zdaj čaka poletna velika nagrada. Prva postaja bo Wisla, kjer bo danes najprej na vrsti ekipna tekma (20.15), jutri pa še posamična (17.30). Selektor Gorazd Bertoncelj je na Poljsko odpeljal peterico trenutno najbolje pripravljenih posameznikov – Timija Zajca, Petra Prevca, Anžeta Laniška, Tilna Bartola in Žigo Jelarja. Če bi bilo vse normalno, bi bil med potniki tudi Domen Prevc, a je prejšnji teden zbolel ter izgubil preveč moči, da bi bil optimalno pripravljen za preizkuse na skakalnici v Wisli.

Na letošnjih pripravah so skakalci pod Bertoncljevim vodstvom pohiteli na 120-metrsko skakalnico. Ta teden so z nje skakali v domači Planici, tako da prvega skoka s takšne skakalnice ne bodo opravili šele v Wisli. »Glede na lansko sezono smo skušali čim bolj poenostaviti trening in manj zapletati stvari. Pozna se napredek. Želja je, da se v Wisli pokažemo kot resna ekipa, na katero je treba računati tudi v zimski sezoni. Na ekipni tekmi je načrt, da se vmešamo v boj za stopničke, na posamični pa si želimo uvrstitve med deseterico, šesterico ali višje,« pravi Gorazd Bertoncelj.

Veliko od poletne velike nagrade pričakuje Peter Prevc, ki je povsem pozdravil poškodbo gležnja. »Lani sem potreboval kar dolgo, da sem se v narekovajih sprijaznil s tekmami, zato grem zdaj na čim več tekem. Gleženj je v redu, komunicirava dobro. Lepo ga pripravim, da opravlja svojo nalogo. Vsakič, ko ga začnem raztegovati, me sicer spomni na poškodbo, a vem, kako ga spraviti v optimalno gibljivost.«

Letošnja poletna velika nagrada predvideva enajst tekem s finalom v Klingenthalu v začetku oktobra. Osem tekem po bo posamičnih, dve ekipni in ena mešana ekipna, in sicer konec julija, ko v Hinterzartnu sezono začnejo tudi smučarke skakalke.