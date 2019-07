Kadar beseda teče o najmočnejših evropskih nogometnih ligah, se vse skupaj praviloma zaključi pri veliki peterici – španskem, angleškem, italijanskem, nemškem in francoskem prvenstvu. Če bi vse skupaj zastavili le malo širše, pa bi se na seznamu že kot naslednje znašlo tudi – rusko prvenstvo. Vsaj tako že nekaj časa kaže lestvica Evropske nogometne zveze (UEFA), ki jo ta sestavi na podlagi uspešnosti klubov posameznih držav v evropskih tekmovanjih, in ki pravi, da je to trenutno na šestem mestu za Francijo in pred Portugalsko. Rusko prvenstvo je trenutno tudi najmočnejše, v katerem so že začeli tekme sezone 2019/20 – ta konec tedna bodo namreč na sporedu že tekme drugega kroga. Pa še zaradi nečesa je za nas posebej zanimivo: v njem v tej sezoni igra kar pet slovenskih nogometašev, kar je denimo natanko toliko kot v Angliji, Nemčiji, Španiji in Franciji skupaj; le za Italijo za zdaj kaže, da jih bo bistveno več, kar osem.

Peterico slovenskih nogometašev v Rusiji trenutno predstavljajo Miha Mevlja (Zenit St. Peterburg), Jaka Bijol (CSKA Moskva) ter trije člani Ufe, Bojan Jokić, Lovro Bizjak in Andres Vombergar. Klub prvega se je kot prvak avtomatsko uvrstil v ligo prvakov, klub drugega bo igral v ligi Evropa, Ufa pa si je v zadnji sezoni šele po dodatnih kvalifikacijah zagotovila obstanek med elito. Mednjo sicer v Rusiji tudi v tej sezoni nastopa 16 klubov, večina pa se ponaša s sodobnimi stadioni, ki so zapuščina lanskega svetovnega prvenstva. Po razpadu Sovjetske zveze gre v tej sezoni sicer že za 28. izvedbo elitnega ruskega prvenstva, 18., odkar to nosi naziv premier liga, in deveto, odkar so tudi v Rusiji uvedli enak ritem, kot ga ima večina domačih prvenstev in tudi evropska klubska tekmovanja, torej sezono od julija ali avgusta enega leta do maja prihodnjega; pred tem so v Rusiji sezono odigrali v istem koledarskem letu (med marcem in novembrom), kot to počno, denimo, v skandinavskih državah.

Šesto mesto ruskega prvenstva na Uefini razpredelnici pomeni, da se bodo v ligo prvakov za naslednjo sezono uvrstili trije klubi, še trije pa v ligo Evropa. Favorit za ubranitev naslova je Zenit, ki naj bi mu največjo nevarnost predstavljali Krasnodar in, tradicionalno, štirje klubi iz Moskve (predvsem Lokomotiva, Spartak in CSKA, manj pa Dinamo), medtem ko Ufo treh slovenskih legionarjev slej ali prej čaka boj za obstanek. No, že danes pa denimo zahtevna domača tekma proti Krasnodarju, ki bo še nevarnejši zaradi nepričakovanega poraza v prvem krogu proti Ahmatu iz Groznega (0:1). Neuspešna je bila na uvodu sicer tudi Ufa, ki je z 2:3 klonila proti Uralu, od Slovencev pa je igral le Bojan Jokić, ki naj bi tekmo začel tudi tokrat. O razliki med kluboma veliko pove tudi podatek, da je skupna tržna vrednost nogometašev Krasnodarja, ki se jim je kot zadnji pridružil švedski reprezentant Marcus Berg, 134,4 milijona evrov in da je njihov najdražji igralec, prav tako Šved, trenutno poškodovani Viktor Claesson ocenjen na 18 milijonov, medtem ko skupna vrednost celotnega moštva Ufe znaša 25 milijonov evrov.

Kakor koli, pri Ufi danes še ne bo igral kaznovani prvi vratar Belenov, pri Krasnodarju pa poleg Claessona ne bo poškodovanega Gazinskija.