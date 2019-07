CEO za en mesec je praksa, s katero mednarodna kadrovska agencija Adecco mladim talentom, novincem na trgu dela, ponuja možnost za spoznavanje poslovnega sveta in še več, ponuja jim možnost zasedbe direktorskega stolčka. Anja Škabar je bila ena izmed 700 prijavljenih pri nas in edina, ki je za en mesec sedla nanj. Na stolček, namreč. Pravzaprav je sedela bolj malo, saj je v enem najbolj dinamičnih mesecev svojega življenja, kakor je opisala minulega, 26-letnica sestankovala z zaposlenimi, tkala poslovno-zasebne vezi, se učila o podjetništvu, vodenju in kadrovanju, potovala po Adecco poslovalnicah po Sloveniji in obiskala tudi Hrvaško in Srbijo, vse pod mentorstvom direktorja Adecca Slovenija in regije Adriatic, Mira Smrekarja. Mlada diplomirana pravnica, ki trenutno opravlja magisterij na področju prava in menedžmenta nepremičnin, si želi nadaljevati svojo karierno pot v podjetništvu in v mednarodnih vodah, čeprav se ne namerava nikamor preseliti. »Izjemno rada imam svojo državo, zavedam se, da nam Slovenija daje izjemno visok življenjski standard, česar se mnogi milenijci, ki šele vstopajo na trg delovne sile, ne zavedajo. Veliko je dobrih priložnosti za tiste, ki so pripravljeni delati,« je poudarila. Škabarjeva je za prakso CEO za en mesec izvedela po spletu in takrat še oklevala s prijavo, nekaj dni kasneje pa jo je k sodelovanju spodbudila najboljša prijateljica in prispevala k dokončni odločitvi.

Življenjepis naj ima dušo Anja Škabar je za mesto direktorice za en mesec uspešno prestala zahteven postopek kadrovske selekcije. Prijavi je sledila oddaja motivacijskega pisma in življenjepisa, nato telefonski pogovor, delno v angleščini, ki je razkrival želje za prihodnost, sledila je priprava videa, v katerem so kandidati med drugim odgovarjali na vprašanje, kakšen je dober vodja. V zadnji fazi se je šest finalistov pomerilo še v ocenjevalnem centru v Kristalni palači v Ljubljani, na sedežu Adecca, kjer so opravili psihološke teste in individualni ter skupinski izziv. »Naučila sem se, da je pri opozarjanju nase na trgu dela pomembno tisto ’nekaj več’, recimo temu ’vau’ faktor,« je dejala Škabarjeva, ki mladim svetuje, naj se pri življenjepisu ne oklepajo formalizma. »Življenjepis naj ne bo suhoparen. Po spletu je danes dostopnih veliko programov za izdelavo personaliziranih, kot je denimo canva.com. Poigrajte se z barvami – moj CV je roza, klasično ženski – pomembna se mi zdi velika fotografija, ki vzpostavlja stik,« je naštevala. Pri vsebini je po besedah sogovornice ključna predstavitev celotnega paketa: delovnih izkušenj in človeškega dejavnika. »Kot začetnik nimaš delovnih izkušenj, s katerimi bi se ponašal pred potencialnim delodajalcem in s tem ni nič narobe. To ne pomeni, da v življenjepis nimaš kaj zapisati. Pomembne so tudi obšolske dejavnosti, vse, za kar si se zavzemal v času študija, pa potovanja. Potovanja lahko o tebi povedo veliko, o tvoji radovednosti, širini… Tudi s hobiji pridobivaš izkušnje in kompetence. Navsezadnje so pomembni odnos, želja, strast,« je prepričana mlada pravnica. Tudi kadrovski strokovnjaki pravijo, da je pri mladih talentih, ki še nimajo veliko delovnih izkušenj, pomemben predvsem pravi odnos, med kompetencami, ki jih dober vodja nujno potrebuje, pa izpostavljajo sposobnost strateškega načrtovanja, usmerjenost k inovacijam in sposobnost timskega dela.

Ne čakaj na idealen oglas Skupina Adecco je pred časom objavila rezultate globalne raziskave, po kateri je večina mladih prepričana, da bodo po končanem študiju hitro našli sanjsko zaposlitev. Mnogi razočarano ugotovijo, da scenarij ni čisto takšen. »Treba je spremeniti svoj pogled in k iskanju pristopiti širše,« je povedala Anja Škabar in dodala svoj primer, ko je med študijem prava opravljala delo hostese, s čimer si je pridobila nekaj dodatnih evrov zaslužka in še bolj pomembno, se urila pri delu z ljudmi, komunikaciji, prodaji… »Ko vstopamo na trg dela, moramo gledati na stvari širše. Sprejeti velja tudi službo z drugega strokovnega področja, pristopiti h kakšnemu podjetju, čeprav mislimo, da najbrž ne sodimo vanj, poslati čim več prijav na različna prosta delovna mesta… Starši so mi pogosto govorili, da je treba kupiti vstopnico. Potem ko si del nekega sistema, se priložnosti odpirajo. Če ne kupiš vstopnice, priložnosti ne moreš pričakovati.«

Starejši ne ukalupljajo Mlada direktorica zase pravi, da ni čisto klasična pripadnica milenijske generacije. Pomembna ji je seveda iskrena komunikacija, mentorstvo, učenje na delovnem mestu, strokovni in osebnostni razvoj, a ne zavrača prispevka starejših generacij. »Izjemno pomembno je, da se učimo od starejših, ki so pred nami vzpostavili trg delovne sile, in da ne vidimo prejšnje generacije kot ukalupljene oziroma kot takšne, ki rada ukaluplja. To so ljudje, ki imajo dolgoletne življenjske in delovne izkušnje. Če se od njih ne učimo in prevzamemo delovnih navad, delamo sami sebi škodo,« je povedala letošnja izbrana kandidatka za prakso CEO za en mesec.