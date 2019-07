Še ena o enotni embalaži

Zadnjih nekaj tednov je bilo v medijih spet veliko govora o kajenju, natančneje o enotni embalaži. Neka skupina poslancev naj bi podlegla pritiskom tobačnih lobistov, ki so jim v svoji sli po ustvarjanju dobička na račun zdravja ljudi dostavili lažne podatke o neučinkovitosti uvedbe enotne embalaže. Tisti v skrbi za javno zdravje so takoj pohiteli in zagnali ofenzivo proti tobačni industriji, iz rokavov so stresali neverjetne številke o stroških zdravljenja bolezni zaradi kajenja, izgube produktivnosti in delovno aktivnih let, oboroženi so bili s podatki, ki so v celoti in absolutno postavljali trditve iz nespretno pripravljenega predloga zakona na laž. In uspeli. Predlog je klavrno končal zakonodajno pot in 1. januarja prihodnje leto nas bodo na policah pričakale cigaretne škatlice v rjavozeleni barvi, menda najgrši barvi na svetu. Škoda samo, da jih ne bomo videli, ker bodo skrbno shranjene daleč od naših oči. Kot so že zdaj.