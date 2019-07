Tretje mesto je zasedel Belgijec Thomas De Gendt, ki je zaostal 36 sekund.

Od dveh Slovencev na francoski pentlji je bil boljši Jan Tratnik, ki je na 16. mestu zaostal 1:19 minute. Matej Mohorič (oba Bahrain-Merida) je bil 23., zaostal je 1:44 minute. Skupno je Tratnik 76., Mohorič 106. »Celo vožnjo sem odpeljal, kolikor sem lahko. Nisem naredil nobene napake. Hribovit del trase sem odpeljal zelo dobro. Morda sem izgubil malo moči v ravninskem delu. Z vožnjo sem zadovoljen. Bomo videli, kam me bo to pripeljalo,« je kmalu po prihodu v cilj za RTV Slovenijo povedal Tratnik. »Po eni plati sem zadovoljen, po drugi ne. Skušal sem voziti na vso moč. Doslej mi ni uspelo v beg. Sicer pa je danes prvi del uspel v redu. Precenil sem moči in mi je v drugem delu zmanjkalo energije za do cilja. Postavil sem soliden čas, upam, da mi bo koristilo v zadnjem tednu,« pa je dejal Mohorič.

Po četrtkovem odstopu svetovnega prvaka v kronometru Avstralca Rohana Dennisa je vloga prvega favorita pripadla Belgijcu Woutu van Aertu. Moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi je bil na poti, da prevzame vodstvo, a je dober kilometer pred ciljno črto grdo padel.

Napačno je ocenil ovinek in se pri hitrosti dobrih 47 kilometrov na uro s kolenom zapletel v zaščitno ograjo ter se razletel po tleh. Toura je zanj konec, po prvih informacijah ima grdo in globoko rano na boku.

Rumena majica vodilnega, ki ravno danes praznuje 100 let, bo vsaj še 24 ur ostala na ramenih Alaphilippa. Po 12 etapah ima zdaj 1:26 minute prednosti pred Thomasom. Na tretje mesto je napredoval Nizozemec Steven Kruijswijk, ki zdaj zaostaja 2:12 minute.

Šestindvajsetletni Alaphilippe je prikolesaril do 30. poklicne zmage, druge letošnje na Touru ter tretje v kronometru. Te zagotovo ni pričakoval nihče, saj je bila večina kolesarskih strokovnjakov mnenja, da mu bo Thomas danes odščipnil kakšno sekundo. A mu je ni, čeprav je bil tako kot Alaphilippe v uri resnice razred zase, je moral priznati težek poraz francoskemu zvezdniku. »Neverjetno. Res sem presrečen. Vedel sem, da lahko dobro kolesarim na takšni trasi. Bratrancu sem danes zjutraj rekel, da bom naredil nekaj izjemnega, toda nisem imel v mislih etapne zmage, predvsem ne v takšni družbi tako dobrih kolesarjev. Prvi del trase mi je res ustrezal, presenetil pa sem se v drugem delu. Šel sem čez vse meje, do tega so mi pomagali gledalci. Na cesti sem pustil vse. V spremljevalnem vozilu so vsi jokali,« je povedal Alaphilippe.

Dve mesti v skupnem seštevku je izgubil Kolumbijec Egan Bernal, ki je zdaj peti. S sedmega je na 10. mesto zdrsnil Britanec Adam Yates.

Sobotna etapa bo epska, saj se bo po 117,5 kilometra končala na legendarnem Tourmaletu. Na 19-kilometrski klanec s povprečnim naklonom 7,4 odstotka se bo zagotovo začela borba najboljših v skupnem seštevku.