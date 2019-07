Kaj pa ti tukaj? Nemška turista si bosta presneto dobro zapomnila dopust pri nas. Nič hudega sluteč sta v sredo zjutraj spala v svoji hotelski sobi v Piranu. Ko se je gospa predramila, je ugotovila, da je v sobi dodatna oseba. »Kaj pa počnete tu?« je po navedbah policije vprašala nepridiprava. Ta je bil celo tako nesramen, da je pobegnil brez pojasnila. Ne pa tudi praznih rok – Nemcema je namreč ukradel 600 evrov gotovine. Obalna policija mlajšega moškega povprečne postave, kratkih rjavih las v beli majici in modrih kratkih hlačah še vedno išče. Nepozabne in edinstvene počitnice na slovenski obali, ni kaj!

Mama posegla v pretep fantov Poletni večeri in noči na morju so zelo sproščujoči. Luna, valovi, šum morja. Milina! A ne za vse. Konec prejšnjega tedna sta se namreč na Ukmarjevem trgu v Kopru stepla fanta. Mladi so včasih prenapeti, najstništvo prinese svoje tegobe, tudi hitro jezo in premalo pameti. Razumljivo. Zanimivejši del zgodbe sledi – v prepir s pestmi so posegli starši. Mama srboriteža je enega od moških zbrcala in udarila (vzor pa tak!). Če lahko medvedka brani svoj podmladek, kako jih ne bi tudi ona? Policist se je hitro odzval in jo prijel, v tistem pa je nanj skočil 46-letnik iz Kopra, ga prijel za roko, mu zagrozil in mu skušal preprečiti uradno dejanje. Načrt se je izjalovil, saj je na pomoč kolegu priskočil drugi policist, s skupnimi močmi pa sta gospoda obvladala in ga pridržala. Kakršen oče, takšen sin. Jabolko ne pade daleč od drevesa. Izberite vam ljubšega!

Operacija Tupe Bodimo iskreni – nekateri kriminalci bi si morali izbrati drugačno kariero. Kolumbijec je navdih morda res dobil pri svojem sonarodnjaku Pablu Escobarju, kralju preprodaje drog, a je njegov poskus tihotapljenja kokaina neslavno pogorel. Prvič – pozornost policije na letališču v Barceloni je pritegnil s svojo živčnostjo. Drugič – pol kile kokaina je skril pod tupejem oziroma lasnim vložkom, a ta nikakor ni bil prave velikosti za njegovo glavo, zato je zelo izstopal. Policisti so ga najprej zaslišali, nato pa mu odstranili umetne lase in pod njimi našli paket, vreden več kot 30.000 evrov. Odkritje so šaljivo poimenovali operacija Tupe, fotografijo nepridiprava pa objavili na twitterju. Tihotapci se v upanju, da jih cariniki ne bodo odkrili, zadnje čase zatekajo k vse bolj kreativnim načinom skrivanja mamil – policija je kokain odkrila že v prsnih vsadkih, ananasih, mavcu, blazini na invalidskem vozičku …

Iz fontane v Rimu kradel kovance Turisti so vse večje nadloge. Ustvarjajo gnečo, hrup, kupe smeti. Nekateri tudi škodo. Nad njimi se pritožujejo po vsem svetu – v Barceloni, Benetkah, na rajskih otokih, v Avstraliji, Rimu. Ravno tam je nekega Nizozemca doletela visoka globa, 550 evrov je moral plačati zaradi kraje kovancev iz vodnjaka. Lahko rečemo, da je gospod imel smolo, saj se je k nečednemu dejanju spravil, ko je bila v bližini policija. 36-letnika so namreč policisti ujeli v trenutku, ko je v zgodnjih jutranjih urah v soboto iz renesančnega vodnjaka Fontana del Moro v središču Rima kradel denar. Kovance je sicer skušal skriti, a mu ni uspelo niti to. Rimski mestni svet je nedolgo tega sprejel stroga pravila obnašanja na ulicah starodavnega mesta. Kot že omenjeno, je iz fontan prepovedano krasti denar, obenem je v njih prepovedano kopanje, po enajsti uri zvečer pa na ulicah ne smete piti alkohola.