Berlinčana sta se udobno namestila ob vznožju znamenitega mostu in začela pripravljati kavo na kuhalniku. Po opozorilih mimoidočih se je policija približala paru, so sporočile mestne oblasti.

Policisti so 32-letni ženski izrekli globo v višini 300 evrov, 35-letnemu moškemu pa 650 evrov ter ju pozvali, naj zapustita mesto. "Benetke je treba spoštovati. In ti slabo vzgojeni, ki mislijo, da lahko pridejo v mesto in tu počnejo, kar si želijo, morajo razumeti, da jih bomo s tem soočili, kaznovali in izgnali," je pojasnil župan Luigi Brugnaro.

Beneške oblasti že dlje uvajajo vedno strožje ukrepe proti turistom, ki se ne obnašajo primerno, in se borijo proti množičnem turizmu.