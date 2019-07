Na športnem področju je bilo to svetovno nogometno prvenstvo v Angliji, na političnem prizorišču pa so bile oči vsega sveta uprte v Jugoslavijo. Na 4. plenumu Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije na Brionih, imenovanem tudi Brionski plenum, je tako močno počilo, da je odmevalo po vsem svetu. Garnitura politikov Titovega kroga je namreč obračunala s podpredsednikom Jugoslavije in prvim človekom notranje varnosti Aleksandrom Rankovićem, ki so ga pred tem vsi videli kot Titovega naslednika. Po Rankoviću so padale težke obsodbe. Očitali so mu, da je »svojo« Službo državne varnosti, še danes znano pod kratico Udba, izrabil za vohunjenje proti političnim nasprotnikom z namenom prevzema oblasti v državi. Za ta korak naj bi se skupaj s svojimi somišljeniki odločil zaradi nezadovoljstva nad reformami v političnem in gospodarskem sistemu, ki jih je spodbudil in zagovarjal Tito. Sodu je izbil dno navedek posebne preiskovalne komisije pod vodstvom Makedonca Krste Crvenkovskega, da so Udbine prisluškovalne naprave odkrili celo v Titovih službenih in zasebnih prostorih, kar naj bi kazalo na pripravljanje zarote proti tedanjemu dosmrtnemu predsedniku Jugoslavije. Dogajanje na plenumu so neposredno prenašale vse glavne radijske postaje v državi.

Obsodba protizakonitosti varnostne službe

A. Ranković odstopil, S. Stefanović izključen iz ZKJ

BEOGRAD, 4. – Četrta seja CK ZKJ na Brionih je bila veliko presenečenje za domačo in tujo javnost, ki niti zdaleč ni slutila, da bo na dnevnem redu za 1. julij napovedane seje kot prva točka: aktualna vprašanja v zvezi s škodljivim delovanjem nekaterih organov državne varnosti in škodljive posledice tega delovanja za razvoj sistema in delo centralnega komiteja. Še manj pa je pričakovala, da bo kot rezultat tega, kar je odkrila posebna komisija, ki je raziskovala delo državne varnostne službe, ena najuglednejših jugoslovanskih političnih osebnosti in najožji sodelavec Tita, podpredsednik republike Aleksandar Rankovič prisiljen podati ostavko na vse svoje položaje v zvezi (člana CK, tajnika CK ZKJ in člana izvršnega komiteja CK) in podpredsednika republike, ter da bo Svetislav Stefanovič, predsednik komisije zveznega izvršnega sveta za notranjo politiko in predsednik komisije za koordiniranje varnostnih služb izključen iz CK in iz Zveze komunistov. (…)

Vsi udeleženci v razpravi so se odločno zavzeli za to, da se dokončno izvede preiskava, da se sproži neizprosna borba proti stalinističnim in podobnim metodam varnostne službe, in so izrazili prepričanje, da sprejeti sklepi odpirajo perspektive, da se vzpostavijo enotnost, dejansko tovarištvo, tovariška ljubezen med vsemi. (…)

Primorski dnevnik, 5. julija 1966