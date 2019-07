Usposabljanje za svobodo

Poznega maja 1983 sem, v svečani uniformi JLA, v Beogradu sedel na avtobus in se odpeljal do Novega Sada, na Sterijino pozorje (SP). Ker so bili na festival uvrščeni tudi Ujetniki svobode Emila Filipčiča, ki sem jih v SMG režiral tik pred odhodom v vojsko (premiera je bila 22. septembra 1982), so mi odobrili, prvič po sedmih mesecih vojaške tlake, tri dni dopusta.