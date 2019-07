Stjepan Mesić: Ljudje bežijo v Evropo, ne pa pred njo. In to je dobro.

Stjepan Mesić je bil zadnji predsednik SFR Jugoslavije in drugi predsednik samostojne Hrvaške Republike. Sodi med redke primere racionalistov med politiki Balkana. Je tudi eden redkih z vsemi urejenimi papirji. Častno in pošteno je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja odslužil vojaški rok v Jugoslovanski ljudski armadi, diplomiral pravo in delal kot sodnik. Prostovoljno se je vpisal v Zvezo komunistov Jugoslavije in bil izvoljen v hrvaško ljudsko skupščino, kjer je obsodil nacionaliste, ki so poskušali zrušiti komunizem. Hkrati ga je Josip Broz Tito obtožil, da po tiho uvaja kapitalizem, ker se je zavzemal za ustanovitev zasebnih tovarn. Od takrat je šlo nekaj časa navzdol. Leta 1971 se je med hrvaško pomladjo pridružil predsednici vlade Savki Dapčević - Kučar in po njeni odstavitvi končal v zaporu.