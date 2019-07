In čeprav je občutek zvezdnih stez dosegljiv le za bogataše, ki si lahko privoščijo komercialen izlet v vesolje, je za navadne Zemljane na dosegu roke ena izmed zadnjih največjih domnevnih skrivnosti človeštva – slavno območje »Area 51«, zaprt kompleks ameriške vojske, kjer naj bi po vseh teorijah zarote ameriška vojska hranila ostanke vesoljskih ladij in njihove nezemeljske pilote, ki so s plovili strmoglavili na Zemljo. Tja si očitno želi tudi Jackson Barnes. Na Facebooku je uporabnik s tem imenom ustvaril dogodek družbenega napada na območje 51. Konec septembra bi rad z vsemi vedoželjnimi stekel v oporišče. »Če nas bo veliko, nas ne morejo zaustaviti,« je zapisal in se veselil, da bodo Nezemljane končno dobili na ogled. Pompozno napovedan dogodek vendarle ni resno mišljen dogodek. Barnes namreč ob koncu zapisa dodaja, naj ameriška vojska tega dogodka ne jemlje preveč resno, saj gre le za šalo in načrta ne namerava izvesti. Toda zapis na Facebooku je dobil svoje življenje. Prisostvovanje na dogodku je potrdilo že 1,5 milijona ljudi, v motelih ob arizonski puščavi pa je za omenjeni septembrski dan začelo zaradi množičnih rezervacij primanjkovati nastanitev. Seveda se je Pentagon odzval nenavdušeno in z ostrim opozorilom, ki je po mnenju varnostnih strokovnjakov povsem umestno. »Močno odsvetujemo nezakonite prihode v območje 51, kjer se uri ameriška vojska. Ameriško letalstvo je pripravljeno braniti Ameriko in njeno lastnino,« so sporočili predstavniki za stike z javnostjo iz Pentagona.