Z zaslužki, ki jih dobi od klikov na njegovem profilu na Instagramu, YouTubu in Facebooku, lahko živi udobno življenje. Pred dobrim tednom pa je spletni vplivnež padel v nemilost pri glavni indonezijski letalski družbi Garuda. Ko se je v poslovnem razredu s svojim dekletom vračal v Denpasar, mu je stevardesa v roke porinila jedilnik za večerjo. A ta ni bil, tako kot ponavadi tudi za potnike ekonomskega razreda, natisnjen, temveč na listu papirja, iztrganem iz zvezka, napisan na roko. Vernandes je jedilnik seveda fotografiral in objavil na družbenih omrežjih. Po vrnitvi v Indonezijo je sprva prejel opravičilo letalske družbe, s pojasnilom, da je bil ročno napisan jedilnik namenjen zgolj stevardesam. A nekaj dni pozneje je dobil vabilo policije na zaslišanje. Letalska družba je namreč proti njemu vložila tožbo zaradi klevetanja, za kar je v Indoneziji zagrožena kazen do štirih let zapora. Povrhu vsega je Garuda po neljubem dogodku izdala še navodilo, da potniki na letih z njihovimi letali ne smejo delati selfijev s telefoni ali snemati v potniški kabini. Poskus utišanja Vernandesa je s to prepovedjo dobil povsem nov zagon na spletnih družbenih omrežjih, kjer so se ljudje na najrazličnejše načine norčevali iz Garude. Letalska družba je bila tako prisiljena svoja nova pravila nekoliko omiliti. Na njenih letih selfiji zdaj niso več prepovedani, le potniki morajo pri fotografiranju upoštevati zasebnost drugih potnikov na letalu. Pri tožbi proti Vernandesu Garuda medtem še vedno vztraja.