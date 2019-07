Morilska kariera Alberta Flicka se je začela leta 1979, ko je delal kot slaščičar. Ko ga je žena seznanila z željo po ločitvi, tega ni dobro prenesel, iz stanovanja ga je namreč morala pospremiti policija. Ko se je nekaj tednov kasneje vrnil po svoje stvari, je prišel opremljen z nožem. Še preden so ženine klice na pomoč zaslišali sosedi, je bila Sandra Flick štirinajstkrat zabodena. Umor je skozi špranjo v vratih opazovala njena hči iz drugega zakona, ki je prva poklicala na pomoč. Albertu so tedaj dosodili tridesetletno zaporno kazen, a je na prostost zaradi lepega obnašanja odkorakal že leta 2000, po dobrih dveh desetletjih.

Na sodišču se je znova znašel sedem let kasneje, ko ga je policija obravnavala zaradi fizičnega napada na tedanjo partnerko. Po udarjanju s pestmi jo je večkrat zabodel z vilicami, nato pa ustrahoval, da ne bi pričala proti njemu. Po treh letih zapora je bil znova na prostosti. Še istega leta je policija znova posredovala zaradi fizičnega napada na novo partnerko. Tožilstvo je ob ponovnem napadu zahtevalo vsaj osemletno zaporno kazen. »Zelo malo verjetno je, da se bo njegova nasilnost z leti zmanjšala,« je tedaj dejala tožilka in dodala, da Flick predstavlja resno grožnjo ženskam in družbi nasploh. Sodišče ga je v zapor poslalo za štiri leta. Že isto leto, ko je bil znova na prostosti, je našel žensko, ki jo je nazadnje napadel in jo zasul z brutalnimi grožnjami, zaradi česar je v zaporu preživel še dve leti, navaja Washington Post.