Najverjetneje se večina letalskih potnikov strinja, da je sredinski sedež najslabša izbira. Biti stisnjen med dve osebi, brez razgleda in brez prostora za komolce ni način potovanja, ki bi večino veselil.

Oblikovalci pri koloradskem startupu Molon Labe Seating imajo idejo, kako potovanje za potnike, ki so pristali na sredinskem sedežu, narediti nekoliko prijetnejše. Njihova ponudba med drugim obsega set treh sedežev, ki so različne širine. Sedeža ob oknu in prehodu sta široka dobrih 45 centimetrov, kar je standardna širina, sredinski sedež pa je malenkost nižji in pomaknjen nekoliko nazaj, zaradi česar je lahko širši za osem centimetrov. Na ta način se bodo potniki lahko izognili neprijetnemu dotikanju z rameni neznancev, hkrati pa bo potnik na sredinskem sedežu pridobil naslonjala za roke.

»Noben sedež ni nič ožji, sredinski je celo širši in naredili smo konec vojnam za naslonjala za roke,« se je za CNN pohvalil Hank Scott, izvršni direktor startupa, ki je svoje sedeže prodalo že dvema letalskima družbama. O imenih se za zdaj še ne govori, zelo verjetno pa gre za severnoameriški družbi, ki bosta nove sedeže namestili prihodnje leto.