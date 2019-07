Gibraltarski premier Fabian Picardo je ob tem pred poslanci dejal, da se veselijo nadaljnjega konstruktivnega in pozitivnega sodelovanja z iranskimi oblastmi s ciljem olajšanja izpustitve tankerja v skladu s pravnimi zahtevami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Povedal je tudi, da je imel v četrtek pozitivno in konstruktivno srečanje z iranskimi predstavniki v Londonu z namenom omilitve napetosti ob zasegu iranskega tankerja v britanskih ozemeljskih vodah. Gibraltar in ZDA sta prepričana, da je tanker prevažal nafto v Sirijo, kar bi bila kršitev ameriških sankcij in sankcij EU.

Iran je v znak nasprotovanja "nezakonitemu zasegu" tankerja 4. julija na zagovor poklical britanskega veleposlanika v Teheranu. Iranski predsednik Hasan Rohani pa je dejal, da se bo Velika Britanija soočila s posledicami.

Minuli teden je britanska vojaška ladja preprečila poskus Iranske revolucionarne garde, da bi ustavila britanski tanker v Perzijskem zalivu. Teheran je incident zanikal, London pa je sporočil, da bo na območje poslala še dve bojni ladji.

Razmere v Perzijskem zalivu so sicer znova napete, potem ko so ZDA v četrtek sporočile, da je ameriška vojaška ladja v Hormuški ožini sestrelila iranski dron, ko se je preveč približal ladji. Iran je to zanikal in sporočil, da v zadnjem času niso izgubili nobenega brezpilotnega letala in da so morda ZDA v četrtek sestrelile svoj dron.