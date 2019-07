Ekscentrični ameriški režiser je na začetku meseca, na žalost ljubiteljev njegovega dela, vnovič potrdil, da se bliža koncu svoje filmarske kariere. Glede na to, da prihodnji mesec v kina prihaja že njegov deveti celovečerec Bilo je nekoč v Hollywoodu, kot režiser pa se namerava ustaviti pri okrogli številki deset, smo temu že zelo blizu. »Kar se tiče filmov, sem na koncu poti, v prihodnosti bi lahko pisal za gledališče in knjige o filmih, tako da bom vsekakor še naprej ustvarjalen. Preprosto mislim, da sem dal filmom vse, kar sem lahko dal,« Tarantinapovzema filmski portal Indiewire.

Tarantino: »Če ga posnamem, to ne bo polovičarsko delo

Ob tem je scenarist in režiser iz Tennesseeja ponovno spregovoril o morebitnem izdelku znotraj priljubljene franšize Zvezdne steze, o katerem se je začelo šušljati leta 2017. Producent J. J. Abrams je menda navdušen nad Tarantinovo idejo, pri produkcijski hiši Paramount pa že imajo osnutek scenarija, ki ga je na podlagi Tarantinove zgodbe spisal newyorški pisec Mark L. Smith (Povratnik, 2015; Overlord, 2018). »Ko sem sprva prišel na to idejo, sem si zamislil, da bi bil lahko zvezdnostezni film nekakšna vrzel, da bom nato vseeno posnel še enega, izvirnega. Ampak ideja o desetih filmih seveda ni smiselna, če so potem možne izjeme. Če bom posnel takšen film, to ne sme biti narejeno z levo roko. Sicer se še nisem povsem odločil, ampak obstaja možnost.«

Dvakratni oskarjevec, zlata kipca je prejel za scenarija filmov Šund (1994) in Django brez okovov (2012), pri tem seveda nekoliko goljufa. Desetico je v bistvu že dosegel, saj do številke devet pridemo le, v kolikor dvojec Ubila bom Billa štejemo kot en film, prav tako pa je bil "neizviren" že z Jackie Brown (1997), saj gre za adaptacijo pet let starejše knjige Elmorja LeonardaRumov punč.