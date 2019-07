Očitno je med znanstveniki precej ljubiteljev malih živali, saj se vprašanju, ali nas imajo živali rade, v zadnjih letih dokaj intenzivno posveča tudi znanost. Slednja je potrdila, kar so lastniki psov intuitivno že vedeli: večina psov denimo raje izbere bližino ljudi kot drugih psov, zgolj nekaj tednov star pasji mladiček pa se bolj naveže na ljudi kot na druge pse. Kadar so psi ločeni od svojih lastnikov, občutijo tesnobo, so potrdili znanstveniki, ki so opazili, da se pritisk pri psih zniža, kadar jih božamo.

Ta dognanja so potrdile tudi natančnejše študije, ki so preučevale dogajanje v pasjih možganih med interakcijo z ljudmi. Za vse sesalce (vključno z ljudmi) je značilno, da se med spolno vzburjenostjo, rojevanjem in dojenjem sprošča hormon oksitocin, ki ga nekateri prav zaradi priložnosti ob katerih se sprošča, imenujejo kar hormon ljubezni. Nivo oksitocina v krvi se poveča tudi takrat, ko vidimo tiste, ki jih imamo radi, denimo družinske člane. Presenetljiva ugotovitev znanstvenikov je, da pse preplavlja oksitocin tudi kadar so v interakciji z ljudmi.