Kot je danes objavil SDH, je sklenil pogodbo o nakupu 147.309 delnic Term Olimia. Po izpolnitvi odložnega pogoja bo pridobil 20,871-odstotni lastniški delež te družbe.

Država in z njo povezane družbe bodo po zaključenem prenosu delnic presegle dodatni prevzemni prag v družbi Terme Olimia, zato namerava SDH v imenu in za račun države javno objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic term, so še sporočili. Koliko znaša kupnina, niso objavili. V SDH so dodatno za STA povedali, da posameznih določil pogodbe ne morejo komentirati in da bo prevzemna cena za delnico navedena v prevzemni ponudbi. Zaključek transakcije je predviden v letošnjem letu, so še navedli.

Nova KBM, ki je od leta 2016 v lasti ameriškega sklada Apollo in Evropske banke za obnovo in razvoj, je ta delež Term Olimia začela prodajati leta 2017, in sicer hkrati z 2,065 odstotka delnic Petrola in 3,92 odstotka delnic Cinkarne Celje. Takrat je prodala le paket delnic Cinkarne Celje in manjši delež Petrolovih delnic, medtem ko je prodajo delnic Term Olimia ustavila.