»Nizozemska država nosi zelo omejeno odgovornost v primeru Matere Srebrenice,« je danes odločilo nizozemsko vrhovno sodišče. »Ta odgovornost je omejena na deset odstotkov škode, ki so jo utrpeli preživeli sorodniki okoli 350 žrtev,« je sporočilo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ocenjuje namreč, da bi imeli muslimanski moški in fantje deset odstotkov možnosti za preživetje, če bi lahko ostali v bazi ZN v Srebrenici. Prizivno sodišče je to možnost ocenilo na 30 odstotkov, zaradi česar je tudi Nizozemska odgovorna za 30 odstotkov škode.

Nizozemski generalni državni tožilec Paul Vlas je sicer februarja vrhovno sodišče pozval k razveljavitvi sodbe. Po njegovi oceni nizozemski pripadniki modrih čelad niso mogli vedeti, da Bošnjakom grozi smrt.

Nizozemska vlada še brez odziva

Matere Srebrenice, ki so vložile tožbo, se še niso odzvale. Prav tako se še ni odzvala nizozemska vlada.

Srebrenico so aprila 1993 Združeni narodi razglasili za varovano območje, ki so ga nadzorovale nizozemske modre čelade. Tja se je zato med vojno zateklo skoraj 30.000 Bošnjakov iz celotne BiH. Sile bosanskih Srbov pod poveljstvom Ratka Mladića in Radislava Krstića so kljub temu 9. julija 1995 začele ofenzivo na Srebrenico, ki so jo varovale maloštevilne nizozemske modre čelade, vanjo pa vkorakale 11. julija.

Nizozemski bataljon pripadnikov mirovnih sil ZN je bil nameščen blizu Srebrenice, ko je mesto padlo. Bošnjake, ki so se zatekli v bazo ZN, so predali Srbom, med njimi tudi 350 fantov in moških, ki so jih sile bosanskih Srbov ubile.

V genocidu v Srebrenici, ki velja za najhujši zločin v Evropi po drugi svetovni vojni, je bilo sicer po podatkih spominskega centra Potočari ubitih več kot 8000 ljudi.