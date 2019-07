Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, gre za denar, ki je zelo podoben pravemu, a je na njem napisano, da ne gre za pravi denar ampak za reklamni denar. Te bankovce, ki se lahko kupijo preko spleta, so storilci uporabljali kot prave v gostinskih lokalih in na prireditvah, kot so gasilske veselice in dogodek Pivo in cvetje v Laškem.

Na slednjem so policisti in varnostniki prijeli 17-letnika, ki je želel plačati z omenjenim nepravim denarjem. Pri njem so policisti našli še dva takšna bankovca.

V Slovenskih Konjicah so policisti prijeli še tri fante stare 17 in 18 let, ki so na gasilskih veselicah in v raznih lokalih unovčili še 23 primerkov nepravega denarja.

Zoper vse štiri storilce bodo policisti zaradi storitve kaznivega dejanja goljufije podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo. Za to je zagrožena kazen do treh let zapora.

Policija ob tem opozarja gostince in organizatorje javnih prireditev, naj bodo pri plačilu pozorni na pristnost denarja, še posebej pri plačilu z bankovci za 20 evrov in 50 evrov. Tarče goljufov so tudi ljudje, ki prodajajo razne predmete in jim kupci za kupnino med pravimi bankovci podtaknejo tudi takšen nepravi denar.