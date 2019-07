Vpadljiv, kričeč, nastopaški, kulten. Na velika platna prihodnje poletje prihaja nadaljevanje Top Guna, popkulturne mojstrovine režiserja Tonyja Scotta, ki jo je za svojo vzela gejevska skupnost in zaradi katerega se je vpis na vojaško akademijo za bojne pilote po premieri leta 1986 povečal za 500 odstotkov. Ameriška vojska je novačila kar pred kinodvoranami, v blagajne katerih se je ob 15 milijonih proračuna steklo dobrih 350 milijonov dolarjev, televizijske reklame vojnega letalstva pa je prav nič subtilno spremljala pesem ameriškega pevca in kitarista Kennyja Logginsa, Danger Zone. Logično, celoten projekt je bil namreč prepoln fetišizacije ameriškega vojnega letalstva, k čemer je brez dvoma pripomogla stilizirana fotografija kansaškega mojstra kamere Jeffreyja L. Kimballa. Top Gun je prav tako ena redkih črnih pik priznanega filmskega kritika Rogerja Eberta, ki je letalski ekstravaganci prisolil zgolj dve in pol od štirih zvezdic.

Tom Cruise in letala

Šalo na stran. Z vidika današnjega družbenega vzdušja se film bere kot nekakšen anahronizem, ostanek v času, opomnik na osemdeseta, ki so prekipevala od mačizma. Pred 33 leti je takrat 24-letni Cruise poosebil besedi mladost in samozavest. Bil je testosteron na dveh nogah, na cesti je vozil kawasakija, mladež pa je zaradi telička, Mavericka vedela, kako je videti lovec prestreznik F-14 Tomcat. Po testnih projekcijah je občinstvo zahtevalo več romantičnih prizorov s Kelly McGillis, zaradi česar so dodali prizor v dvigalu, podobno je bilo s prizori zgoraj brez. Moškost je tekla s platen kot pot v klasičnem prizoru odbojke na mivki, v ozadju katerega slišimo enega izmed filmskih glasbenih vrhuncev Playing With the Boys. Soundtrack se je prodal v devetih milijonih izvodih in je na devetem mestu najbolj prodajane filmske glasbe vseh časov.

Dejstvo je, da se je na nadaljevanje čakalo, producenti so o njem razmišljali vse od premiere prvega filma, vendar naj bi bilo vse skupaj takrat še predrago. Ure letenja namreč niso poceni, nenazadnje je ameriška vlada Paramountu z nežnih 1,8 milijona dolarjev za rabo lovskih letal za prvenec podelila izdatno subvencijo. Dodaten zamik začetka produkcije je povzročila tudi tragična smrt Tonyja Scotta leta 2012, ki bi se vrnil kot režiser. Ko se je včeraj na družbenih omrežjih in spletnih portalih pojavil nekaj več kot dve minuti dolg prvi napovednik, v katerem vseskozi draži in doni pesem Harolda Faltermeyerja in Steva Stevensa, naslovna pesem izvirnika, se je splet stresel.