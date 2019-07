Kot danes piše Delo, je sum kaznivega dejanja spolne zlorabe slabotne osebe prišel na plan med postopkom proti 38-letnemu Mateju Grozniku, ki je bil zaradi vrste kaznivih dejanj - šlo je za orgije, med katerimi je duševno bolnega fanta tudi prodajal - obsojen na enotno kazen osmih let zapora. V orgijah naj bi s številnimi drugimi sodeloval tudi policist, ki ga je začel preiskovati oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri specializiranem tožilstvu, delodajalci pa so mu zaradi sumov vročili sklep o izredni odpovedi delovnega razmerja.

Postopek proti policistu je sedaj končan, njegov odvetnik je pojasnil, da znakov kaznivega dejanja spolne zlorabe slabotne osebe ni bilo ugotovljenih. Po navedbah časnikov naj bi se izkazalo, da je bil s prirejevalcem orgij v stiku le zaradi tega, ker naj bi mu prišel popravit računalnik. Odvetnik je v policistovem imenu že marca vložil tožbo proti ministrstvu za notranje zadeve zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja. Narok na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je razpisan za september.