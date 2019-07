Glede na analizo ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) je letošnji vročinsko rekordni junij "premagal" temperaturni rekord, ki so ga zabeležili junija 2016.

Bil je tudi 414. zaporedni mesec in 43. zaporedni junij, odkar so globalne temperature nadpovprečne, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Podatki ameriške uprave za oceane in ozračja so skladni z analizami drugih vlad in kažejo neprekinjen trend segrevanja ozračja, zaradi česar bi lahko leto 2019 glede na podatke, zabeležene od leta 1880 dalje, postalo eno izmed najtoplejših doslej.

Poročilo NOAA navaja, da so bile junijske globalne temperature kopnega in oceanov za 0,95 stopinje Celzija višje od povprečnih 15,5 stopinje Celzija v 20. stoletju.

Rekordne temperature so prejšnji mesec zabeležili po delih Srednje in Vzhodne Evrope, severa Rusije, Azije, Afrike, Južne Ameriške ter delih Indijskega, Tihega in Atlantskega oceana, še navaja poročilo.

Podatki NOAA ocenjujejo tudi obseg arktičnega ledu. V juniju je bil ta drugi najmanjši v zadnjih 41 letih, odkar beležijo podatke o njem. Obseg arktičnega ledu je bil obenem 10,5 odstotka pod povprečjem iz obdobja med letoma 1981 in 2010.