21-letni voznik vozila je med vožnjo opazil, da se izpod zadnjega dela tovornega vozila vali dim, nato pa mu je počila še zadnja pnevmatika. Takoj je zapeljal na rob vozišča, ustavil in izstopil iz vozila. Ogenj se je nato začel širiti na sprednji del in priklopnik. Policisti so ugotovili, da je zagorelo na zadnji osi tovornega vozila, povzročila pa naj bi ga okvara. Po prvih ocenah je nastala večja materialna škoda v višini 40 tisoč evrov, saj je vozilo v celoti pogorelo. Posredovali so tudi gasilci GRC Ajdovščina in PGD Selo, ki so iz rezervoarja prečrpali več sto litrov goriva, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.