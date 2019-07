Bedene si je zmago na svoj 30. rojstni dan priigral v uri in 48 minut. Po izjemno izenačenem prvem nizu je v drugem 87. igralec sveta do ključnega odvzema servisa 13 let mlajšega nasprotnika prišel v šesti igri in nato bolj ali manj mirno pripeljal dvoboj do konca.

Dvoboj se je začel nekoliko nenavadno s tremi odvzemi servisa po vrsti – dvakrat je to uspelo Bedenetu in enkrat Sinnerju. Slovenec je bil nato do 5:4 na dobri poti do vodstva v nizih, a je pri serviranju za niz še enkrat oddal svoj začetni udarec in si niz moral priboriti v podaljšani igri.

V drugem nizu je Bedene v prvi igri uspešno rešil dve priložnosti mladega nasprotnika, 207. igralca sveta, za odvzem servisa, a je v nadaljevanju nato prevzel pobudo. Boljšo igro je kronal s ključnim odvzemom servisne igre nasprotniku za vodstvo s 4:2, ki jo je obdržal do konca.

Najboljšega slovenskega teniškega igralca danes zvečer čaka četrtfinalni obračun s četrtim nosilcem turnirja Lajovićem. Ta se bo začel najprej ob 20. uri.