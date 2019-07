»Saj veste odgovor, kateri nam bolj ležijo,« se je še celo zasmejal Darko Milanič. Morda še najbolj samemu sebi. Ker je sam po rutinirani izločitvi islandskega Valurja ponudil izhodišče po vprašanju, katerega prvaka si je bolj želel v drugem krogu, armenskega ali švedskega. Vprašanje, na katero še morda lani ne bi odgovoril. Zdaj se več ne »gre iz tekme v tekmo«. Ne več. Ne v tem sistemu kvalifikacij, ne s takim kadrom. Kvalifikacije so zdaj pač neusmiljeno hitre, ritem dveh tekem na teden bo za vijoličaste trajal še vsaj štiri tedne. Padejo Islandci, pa že trka AIK. Švedi, torej naslednji Skandinavci. Toda Milanič obenem poudarja, da bo zelo zahtevna tekma že v soboto. Z Rudarjem. Dve fronti, dva različna boja.

Pogovor zalegel za dvig samozaupanja

»Še v torek smo bili na treningu zelo slabi,« je Milanič razkril po slavju nad prvaki Islandije, ki jim je Maribor ne samo zabil pet golov, temveč morda še pomembneje zaprl pot do vsaj častnega gola. Poraz s Triglavom (1:2) je vijoličastim vzel dovolj samozaupanja, veliko so se pogovarjali o osredotočenosti. Zaleglo je, nobenih zunanjih dejavnikov, ubadanja s sodniki. Ne nazadnje je Joao Pinheiro, portugalski sodnik, razveljavil že dosojeno enajstmetrovko, Olafur Johannesson pa je menil, da je Maribor prvi zadetek zabil po prepovedanem položaju. Ravno obratno kot v soboto. Ni ušlo, s čim je bil zatorej Milanič zadovoljen: »Da se ni dogajalo kaj takega, kar bi nas stalo veliko energije in živcev.«

Vijoličasti so premeteno prebrali in zlomili Islandce. Če je tako zlahka padel, zakaj je potem Zlatko Zahović napovedal, da je Valur stopničko, dve višje od FH, ki ga je Maribor precej težje izločil predlani (skupno 2:0)? »Tehnično je bil Valur kvalitetnejši od Hafnarfjördura in imel več igralcev, ki ti lahko povzročijo škodo. Mi smo jim pustili, da tečejo brez žoge, česar niso vajeni, in jih zlomili,« je pojasnil Milanič.