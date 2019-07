Petrol je sedanjo poslovno stavbo, ki je bila zgrajena pred 40 leti, že zdavnaj prerasel, je pojasnil prvi mož družbe Tomaž Berločnik. Na mednarodni razpis je prispelo devet idej, pet domačih in štiri tuje. Predsednik strokovne žirije Boris Podrecca je poudaril, da so bile prav vse pripravljene zelo profesionalno in so prijavitelji nanje lahko ponosni.

Zmagala je ideja biroja Enota. »Z nenavadno, edinstveno obliko stavbe in njenimi pripisanimi pomeni so avtorji ponazorili proces preobrazbe družbe Petrol iz trgovca z naftnimi gorivi v dobavitelja zelene energije in ga temu primerno označili,« je v obrazložitvi natečajnega predloga zapisal ljubljanski podžupan Janez Koželj.

Stavba bo nepravilne, kristalinske oblike. Ponašala se bo z zeleno streho ter se povezovala s parkom za sabo. »Nova poslovna stavba in sedež družbe Petrol bo s svojo posebno obliko in odprto strukturo zagotovila udobno in spodbudno delovno okolje v prostorih, ki jih bo mogoče skozi čas poljubno organizirati in povezovati za različne namene, poslovne poslovne in družabne dogodke,« še navaja pojasnilo. Vrednost nove poslovne stavbe še ni znana, maksimalna investicija pa je bila v natečaju postavljena pri 60 milijonih evrov. V Petrolu pričakujejo, da se bodo, če bo projekt potekal brez težav, v nove prostore preselili leta 2022. sta